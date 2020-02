Kleine Zeitung +

Wegen Krankheit "Heckmeck" springt für Hons Petutschnig ein

Der Kabarettist Hons Petutschnig muss seinen Auftritt am Montagabend beim "Sonnwirt" in Waggendorf in Liebenfels aus gesundheitlichen Gründen absagen. Organisator konnte "Heckmeck" kurzfristig als Ersatz gewinnen.