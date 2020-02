Mit dem „Brechlstör“ wird am Faschingssonntag in Sörg der Winter vertrieben. Die engagierte Landjugend hat den Brauch wiederbelebt.

Die Landjugend präsentiert ein beeindruckendes Brauchtumsschauspiel über dem Glantal © KÖSTINGER

Der Sörger Chronist Franz Taumberger zeichnete schon in den 1960er Jahren die „Sörger Faschingsspiele“ auf. Dabei bezog sich Taumberger auf die alten Sörger Bräuche „Blochziagn“, „Schneepflügen“, „Bärenaustreiben“ und die „Brechlstör“. Die Landjugend Sörg hat diese überlieferten Stücke mit viel Engagement wiederbelebt und führt sie im Vierjahresrhythmus auf. „Heuer ist wieder die ,Brechlstör und das Schimmelreiten’ an der Reihe. Das Spiel am Faschingssonntag hat die Bedeutung, dass damit symbolisch der Winter vertrieben und das Frühjahr angelockt wird“, sagt Anna Zleptnig, Mädelleiterin der Landjugend Sörg, die gemeinsam mit Obmann Roman Pirker für die Organisation des heurigen Faschingsbrauches verantwortlich ist. „Brechlstör“ mit integriertem Schimmelreiten wartet morgen auf die Besucher Foto © KÖSTINGER Hauptakteure im heurigen Jahr sind die von Sabrina Pirker dargestellte „Brechelbrautmutter“, die den Wintergeist verkörpert, und der von Maximilian Jantscher gespielte „Brechelbrautvater“, der als positives Frühlingssymbol gilt, der der Brautmutter die „Brechlstör“, einen Korb mit Wein, abringen will. Wenig verwunderlich und klar ist, dass beim symbolischen Winteraustrieb in der Faschingszeit dramaturgisch immer der Frühling, das Gute, die Oberhand behält. Der Zug vom Dorfplatz auf die Lackner-Wiese Foto © KÖSTINGER

Das Frühjahr wird symbolisch angelockt. Anna Zleptnig

„Aber viel wichtiger bei unseren Faschingsspielen ist, dass damit, das einfach zu unserer Dorfgeschichte gehört, authentisch in Spielform weiter gepflegt und den Zuschauern unterhaltsam präsentiert wird“, sagt Zleptnig.