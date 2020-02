Um 13 Uhr wird das Büro geschlossen, das sich seit 3. Feburar am Unteren Platz 16 in St. Veit befindet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Faschingsdienstag haben wir von 8 bis 13 Uhr geöffnet © Christian Wetternig

Seit 3. Februar ist das Kleine-Regionalbüro St. Veit/Feldkirchen an einem neuen Standort – und zwar am Unteren Platz 16 in St. Veit – zu finden. Wir haben von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, an Freitag von 8 bis 13 Uhr für Sie geöffnet. Eine Ausnahme der regulären Öffnungszeiten ist der bevorstehende Faschingsdienstag, an dem wir unsere Tore von 8 bis 13 Uhr geöffnet haben. Wir freuen uns auf Sie!