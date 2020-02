Facebook

Fleischerei und Gasthaus führt Seiser derzeit mit 13 Mitarbeitern © Phino

In vierter Generation führt Stefan Seiser Fleischhauerei und Gasthaus in Straßburg – aktuell mit 13 Mitarbeitern. Nicht nur der luftgeselchte Speck des vielfach ausgezeichneten „Speckkaisers“ belebt den Marktplatz Mittelkärnten. Seit 1999 entwickelt sich der Gurktaler luftgeselchte Speck zur eigenen Marke. „Speckproduzenten werden insgesamt weniger, die verbliebenen Produzenten haben sich dank ihrer Qualität durchgesetzt“, sagt Seiser. Der setzt als erfolgreicher Fleischhauer auf Weiterentwicklung seiner Produkte. Seiser: „Es ist erstaunlich, wie sehr der weiße Salzspeck in der Nachfrage steigt. Ich experimentiere da auch sehr gerne. So entwickeln wir einen weißen Speck farblich und geschmacklich veredelt mit Kernöl. Auch roter Pfeffer oder geröstete Kürbiskerne werden den weißen Speck geschmacklich variantenreicher machen“.

Der Unternehmer wünscht sich für die Vermarktung der Produkte des Marktplatzes Mittelkärnten eine zentrale Verkaufsstelle in der Region. Selber wird er vermehrt Produkte der Marktplatz-Mitglieder anbieten. „Wir haben etwa bei den Eiern schon begonnen, Betriebe, die nicht dem Marktplatz Mittelkärnten angehören, durch Mitgliedsbetriebe zu ersetzen“, sagt Seiser. Der setzt aber auch auf Produktentwicklung abseits des Specks. Leberwurstaufstrich in verschiedensten Variationen ist neu im Sortiment – verfeinert mit Preiselbeeren, rotem Pfeffer oder Honigsahne wird erfolgreich in Gläsern angeboten.