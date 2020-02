Facebook

Gerda Schulze und Franz Huber vom Weltladen Feldkirchen suchen dringend Unterstützung © SCHUSSER

Seit nahezu 15 Jahren zählt der Weltladen Feldkirchen zu den wichtigsten Bewusstseinsträgern für fairen Handel in der Tiebelstadt. Nun könnte dem Laden und seinem Trägerverein „Weltladen Feldkirchen in Kärnten“ das „Aus“ bevorstehen. Grund dafür: Es herrscht ein Mangel an freiwilligen Mitarbeitern. Franz Huber, Vorstandsmitglied des Vereins, sagt: „Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, müssen wir den Vereinsvorstand neu formieren und das Team der ehrenamtlichen Unterstützer weiter stärken.“ Er hebt den Stellenwert des Weltladens für Feldkirchen hervor: „Läden wie dieser sind wichtig für den Ortskern, da unser Verein neben seinem Engagement für fairen Handel auch den Austausch unter den Menschen fördert.“