Margot Stern-Isak (hinten rechts) mit Schülern, Lehrern und Ehrengästen beim Fest © SCHUSSER

Eine TV-Reportage über ausgezeichnete Schulen in Deutschland hatte „Mitschuld“ an der Initiierung der Ganztagsschule in der Volksschule Feldkirchen. „Alle gezeigten Schulen waren ausnahmslos Ganztagsschulen“, so Margot Stern-Isak, Direktorin der Volksschule Feldkirchen und Initiatorin. Der Hauptantrieb für die Installation einer Ganztagsschule war jedoch eine gewisse Unzufriedenheit: „Wir hatten einen Hort, aber das war für uns unbefriedigend“. Also stellte Stern-Isak, das Lehrerteam stand geschlossen dahinter, das Ganztagsangebot auf die Beine. Mit Erfolg: Man begann 2010 mit 21 Taferlklasslern. Jetzt, im Jubiläumsjahr, füllt man acht Ganztagsklassen. Stern-Isak sagt: „Ich würde es jederzeit wieder so machen.“ Dafür sprächen sowohl die Erfahrungen im Unterricht als auch im sozialen Miteinander der Schüler sowie der Lehrer und der Kinder.