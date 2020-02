Kleine Zeitung +

Überraschende Entscheidung Eislaufen auf dem Längsee ab sofort verboten

Öffentliches Interesse am Schutz von Eisläufern und Rettungskräften sei größer sei als das Interesse am „Benützen der Eisdecke“, so die Bezirkshauptmannschaft St. Veit. Zweiter See nach dem Ossiacher auf dem ein solches Verbot gilt.