Bälle, Gschnas und Co. Mit diesen Pflichtterminen klingt der Fasching aus

Die Faschingssaison erreicht in den kommenden Tagen – mit zahlreichen Umzügen und Maskenbällen – ihren Höhepunkt. Ein Überblick: vom „Wut-Kabarett“ in Waggendorf bis hin zum großen Umzug in Feldkirchen.

Der St. Veiter Herzog Philipp I. mit seiner Garde © Gebeneter

Mit Umzug geht die Saison zu Ende

Ob als Fuß-, Tanz-, Reitergruppe, Kapelle oder Stelzengeher. Mit dem Auto, Traktor, Abschleppwagen oder mit einem Zug, fast alles ist beim großen Faschingsumzug in St. Veit erlaubt. Dieser startet am Faschingsdienstag um 13.30 Uhr in der Villacherstraße und endet am Hauptplatz, wo anschließend die große Party stattfindet. An die 30 teilnehmenden Gruppen werden für ein farbenfrohes Bild sorgen. Er ist, so die Gilde, vielleicht noch nicht der größte, aber mit Sicherheit der bezauberndste, lustigste, unterhaltsamste und spektakulärste Umzug des Landes. Da müsse man einfach dabei sein, und zwar: „Mitten drin, statt nur dabei!“ Auch die Kinder und Jugendlichen werden nicht zu kurz kommen, so wartet die Firma Pötscher auch heuer wieder mit einem eigenen Vergnügungsviertel auf. Nach dem Autodrom im Vorjahr, wird es heuer das Tagada als Attraktion geben.