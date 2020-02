Theater Tanzenberger Maturanten entführen in die goldenen Zwanziger

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Theater-Team: Tobias Prochazka, Emily Jakoubek, Sabrina Zepitz, Anna Tragl, Nadine Egger (von links) © Privat

Bereits seit vielen Jahrzehnten verzichten die Tanzenberger Maturanten auf den jährlichen Abschlussball, stattdessen wird an jeweils drei Abenden das Maturatheater aufgeführt.

Am Freitag, Samstag und Sonntag rocken die Schüler mit selbst geschriebenen Nummern, Pointen sowie Tanz und Musik die Bühne des kleinen hauseigenen Schultheaters. In diesem Jahr lautet das Motto „Golden Days – Onwards to the roaring Twenties“, somit steht alles im Zeichen der glorreichen Zwanziger.