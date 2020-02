Auf der Gurktal Straße kam es am Montag zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 73-Jähriger verletzt wurde. Er dürfte einen haltenden Pkw übersehen haben, weil ihn die Sonne geblendet hatte.

Ein 73-Jähriger wurde bei einem Auffahrunfall auf der Gurktal Straße verletzt und ins Krankenhaus Friesach eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Die Sonne dürfte einen Verkehrsunfall am Montag auf der Gurktal Straße (B 93) ausgelöst haben. Eine 54-jährige Frau aus Albeck fuhr dort gegen 11.25 Uhr mit ihrem Pkw von Feldkirchen in Richtung Weitensfeld. Bei einer Tankstelle hielt sie ihr Fahrzeug an, um nach links einzubiegen. Ein 73-jähriger Feldkirchner, der mit seinem Auto hinter dem Pkw der Frau unterwegs war, wurde vermutlich von der Sonne geblendet und übersah dadurch den stehenden Pkw. Daher prallte er mit seinem Fahrzeug gegen das haltende Auto.