Mit einem Samuraischwert durchstach der Feldkirchner 20 Mal die Türe (Symbolbild) © Anneke - stock.adobe.com

"Wir waren wie Brüder, aber seit ein paar Jahren meiden wir den Kontakt", sagen zwei Feldkirchner am Montag am Klagenfurter Landesgericht vor Richter Michael Schofnegger aus. Sie sind 18 bzw. 24 Jahre alt, Onkel und Neffe, und die Arbeitslosigkeit ist der Hauptgrund, warum sie nach wie vor gemeinsam mit ihren Eltern in einem Haus wohnen.