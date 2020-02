Zweimal musste die Polizei in der Nacht auf Samstag zu einem Feldkirchner lokal ausrücken, weil dort ein Mann randalierte. Er wurde schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Ein Feldkirchner wurde festgenommen, weil er vor einem Lokal stark betrunken randaliert hatte und auf Polizisten losgegangen war (Symbolfoto) © APA/Gindl

Wegen Ordnungsstörung und Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde ein 47-jähriger Feldkirchner in der Nacht auf Samstag festgenommen. Zwischen 2.40 und 3.05 Uhr trat der stark betrunkene Mann gegen die Eingangstüre eines Lokals mit den Füßen, pöbelte Gäste an und hinderte sie am Betreten und Verlassen des Lokals. Als die Polizei eintraf und ihn wegwies, verließ er freiwillig den Ort.