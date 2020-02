Facebook

Der Höhepunkt: angezündete Hütte des Steuerberger Bären © Repo Köstinger

In Steuerberg ist man einem originellen Brauch nun über Jahrzehnte schon treu geblieben, der in überzeugender Art und Weise das Winteraustreiben erleben lässt: das Bärentreiben. Am Faschingssonntag kostümieren sich in der Gurktaler Gemeinde mehr als 200 Laiendarsteller und stellen authentisch das Bärentreiben dar. „Nur alle fünf Jahre wird mit diesem närrischen Treiben sowie der Darstellung von altem, bäuerlichem und traditionellem Handwerk das Frühlingserwachen gebührend gefeiert“, sagt der Obmann vom Kulturverein Steuerberg-Wachsenberg, Sepp Rainer.