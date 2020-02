Facebook

Die Schneesicherheit in den Nockbergen sieht Rossmann als große Stärke seiner Region © GERDL

Die Tourismusregionen Millstätter See, Bad Kleinkirchheim und Nockberge als eine Region. Dieser Vorstellung kann Dietmar Rossmann, Geschäftsführer der Tourismusregion Nockberge, vieles abgewinnen. Und mit seiner Meinung hält er auch nicht hinterm Berg. Auch seitens der Region Millstätter See äußerte man sich dazu bereits positiv.

„Grundsätzlich gibt es bei allen drei Regionen Gesprächsbereitschaft“, sagt Rossmann. Er stellt aber auch klar: Noch ist nichts fix, man stehe erst ganz am Anfang, es gebe viel zu viele Fragen, die noch offen seien. „Es ist noch keineswegs spruchreif, dass man von einer Regionserweiterung spricht“, sagt er. Die Fusion der zwei Regionen Millstätter See und Bad Kleinkirchheim ist hingegen ein Prozess, der bereits am Laufen ist, Im Laufe dieses Jahres möchte man das Projekt abgeschlossen haben.

Region Nockberge Größe. Gebiet umfasst 704 km².

Einwohnerzahl. 24.175

Nock-Gemeinden. Albeck, Deutsch-Griffen, Feldkirchen, Gnesau, Himmelberg, Krems, Reichenau.

Unterkunftsbetriebe. 512

Gesamtbettenanzahl. 6.278

Nächtigungszahlen. Im Jahr 2018 etwa zählte man 508.100 Nächtigungen.

Nockberge. Höchste Erhebung 2.441 Meter. Im Jahr 2012 zeichnete die Unesco die Nockberge mit dem Prädikat Biosphärenpark aus.

Dietmar Rossmann © KK

Michaela Auer Redakteurin Regionalbüro St. Veit/Feldkirchen Mehr von Michaela Auer

läuft Rossmann mit seiner Vorliebe zu einer größeren Regionein, denn von dieser Seite strebt man eine Neukonstruktion der Regionen an. Die Region Nockberge entwickle sich gut, das sei eine der Stärken, die bei einer Fusion anderen Regionen zugute kommen könne. „Ich habe mir die Zahlen für den heurigen Winter angesehen, die Entwicklung der Region ist hervorragend“, sagt Rossmann.