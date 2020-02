Facebook

Auf der Turrach wird Anfang März Volleyball gespielt © KK/MAUTHNER

Die Ansage ist eine klare: „Ich will den Titel natürlich verteidigen.“ Xandi Huber, Lokalmatador und vorjähriger Titelträger, wird auch heuer wieder um den Sieg kämpfen, wenn am 7. und 8. März zum zweiten Mal die Österreichischen Snow Volleyball Meisterschaften auf der Turrach ausgetragen werden. Die besten Volleyballerinnen und Volleyballer des Landes haben sich angesagt – der Centercourt vor der Almstube an der Kornockpiste wird bestens präpariert sein.