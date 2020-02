Ein 25-jähriger Villacher kam Freitagabend auf der B 94 in Steindorf von der Straße ab. Er wurde von Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug befreit.

Der Lenker wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend auf der B 94 in Steindorf am Ossiachersee. Ein Villacher kam gegen 23 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 25-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.