Der Goggausee in der Gemeinde Steuerberg ist nur auf eigene Gefahr für den Eislauf freigegeben.

Eislaufen am Goggausee "auf eigene Gefahr" © KK/Gemeinde

Die Witterungsverhältnisse sorgten bisher für eine kurze Eislaufsaison. Ein kurzes Eislaufvergnügen ermöglichte der Flatschacher See in Feldkirchen, der Maltschacher blieb "Wackelkandidat" und erreichte die notwendige Eisdicke nicht. In St. Veit musste jetzt auch beim Radlerstop die Saison beendet werden.