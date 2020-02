Facebook

© Gert Köstinger

Diese Geschichten schreibt nur der Sport. Tamara Schönfelder ging bei den 6. Nationalen Special Olympics Winterspielen vor zwei Wochen in Villach beim Schneeschuhbewerb an den Start. „Tamara hat sich, als der Starter bei ihrem Finale die Startpistole zum Startschuss gehoben hat, so sehr davor gefürchtet, dass der Starter mit der Waffe auf sie schießt, dass sie in die falsche Richtung davongelaufen ist. Ihre Finalbewerbe wurden dann mit Handzeichen gestartet, was einwandfrei geklappt hat“, erzählt ihr Trainer von der Diakonie de La Tour in Waiern Guntram „Guge“ Stark.