Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auszeichnung für Sarah Urschitz (rechts) © KK; KK/Homepage

Im Sommer 2019 hat Sarah Urschitz, gebürtige Feldkirchnerin, die jetzt in Finkenstein lebt, das Unternehmen „Zarah’s Dream“ gegründet. Einen Deko-Verleih für Hochzeiten – das Angebot reicht von der Candy- und Limo-Bar bis zu Traubögen, Vasen oder Kerzenständern. Und schon nach wenigen Monaten in der Branche darf sich Urschitz über eine große Auszeichnung freuen. Beim „Wedding Award 2020“ erreichte sie in der Kategorie „Ausstattung, Dekoartikel & Verleih“ den dritten Platz.