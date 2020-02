Facebook

Ein 77-Jähriger aus Deutsch-Griffen stürzte in seiner Tenne ab und verletzte sich schwer. Der Rettungshubschrauber C 11 brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Stundenlang musste ein 77-jähriger Pensionist aus Deutsch-Griffen am Donnerstag schwer verletzt in der Tenne seines bäuerlichen Anwesens ausharren. Der Mann wollte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr alleine Heu von einem Hochlager putzen. Dabei stand er auf einer Leiter. Plötzlich rutschte die Leiter auf dem hölzernen Boden weg und der Mann stürzte etwa vier Meter ab. Der 77-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und konnte selbst keine Hilfe holen. Zudem befindet sich der Bauernhof in einem abgelegenen Gebiet.