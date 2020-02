Facebook

Veronica Fabricci erfüllt die Wünsche der Skifahrer auf der Hochrindl © KK

Seit dem 24. Dezember betreibt die Feldkirchnerin Veronica Fabricci ihren Gastrowagen am Fuße der Hochrindl. Dort bietet die alleinerziehende Mutter Speisen für den kleinen und großen Hunger an. Von Toast über Bratwürstel, Frankfurter oder Pizza gibt es für jeden hungrigen Gast etwas Passendes auf der Speisekarte. Außerdem gibt es für die Skifahrer auch eine Auswahl an Kalt-und Heißgetränken.