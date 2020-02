Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Richard Gaugeler ist Arzt und Psychotherapeut © KK/Veranstalter

Der psychotherapeutisch tätige Arzt Richard Gaugeler startet im Therapiehaus Feldkirchen eine völlig neuartige Serie von Abendveranstaltungen für Menschen, die sich selbst oder psychische Phänomene im Allgemeinen besser verstehen lernen wollen.

"Psychotherapie hilft jedem Menschen in der Weiterentwicklung, und dies kann unterhaltsam und interessant vermittelt werden“, so Gaugeler. An Freitagabenden, die auch einzeln besucht werden können, werden Verhaltens-Automatismen, innere Motivatoren für unser Verhalten oder die Mechanismen unserer Gefühlswelt erläutert und danach in der Gruppe erlebbar gemacht, sodass Veränderung sogleich einsetzen kann. Ein geselliger Ausklang mit Imbiss und Getränken soll zum Austausch animieren.

Die Kosten für einen Abend belaufen sich auf 20 Euro, vier Einheiten kosten 65 Euro (inklusive Getränke und Imbiss).

Workshops. Freitags, Beginn am 8. Februar, 18 bis 20 Uhr,Therapiehaus Feldkirchen. Anmeldung zwei Tage vor Veranstaltung unter 0676-844 100 22. Nächster Termin: 6. März.