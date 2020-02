Nachwahl Feuerwehr Steindorf unter neuer Führung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommandant Johannes Gasser (rechts) mit seinem Stellvertreter Stefan Frieser © Fotolia; KK

Ein neues Führungsduo führt jetzt die Freiwillige Feuerwehr Steindorf am Ossiacher See an. Neuer Kommandant ist Johannes Gasser (32), sein Stellvertreter Stefan Frieser (40). Ihre Vorgänger Franz Albl (65) und Franz Thaler (63) schieden altersbedingt aus. Albl war 17 Jahre lang Kommandant und erhielt in Anerkennung für seine Verdienste im vergangenen Jahr das Ehrenzeichen am Band in Silber. Thaler beendete seine langjährige Funktion als Stellvertreter ebenfalls, er kümmerte sich auch einige Jahre um die Ausbildung der Feuerwehrjugend.