Golfplatz in Bad Kleinkirchheim wird heuer noch von den Bergbahnen betrieben © secret earth/KK

Sinkende Mitgliederzahlen, jahreszeitlich bedingt eine relativ kurze Bespielbarkeit des Platzes und weniger Greenfee-Spieler (zahlende Gäste), das macht den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen als Betreibergesellschaft des Golfplatzes seit Jahren Sorgen. Nachdem vor rund einem Jahr der Sechs-Loch-Übungsplatz in Wiedweg (Gemeinde Patergassen) aufgelassen und rückgebaut wurde, hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass auch der Weiterbetrieb der 18-Loch-Golfanlage in Bad Kleinkirchheim finanziell nicht mehr machbar sei. Von einem Rückbau auf eine Neun-Loch-Anlage wurde schon gesprochen. Der jährliche Abgang, dem Vernehmen nach ein hoher sechsstelliger Betrag, der durch den Betrieb des Golfplatzes entsteht, muss von den Bergbahnen aufgefangen werden. Alles in allem keine befriedigende Situation.