Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm auf dem Dobratsch, von der Webcam am Parkplatz Rosstratte II gefilmt © Villacher Alpenstraße

So schnell wes es gekommen war, so schnell hat es Kärnten auch wieder verlassen. Tief „Petra“ hat Dienstagfrüh das Wettergeschehen in unserem Bundesland bestimmt. Mit einer Abkühlung um bis zu 10 Grad und Sturmböen um die 70 km/h in den Tälern.