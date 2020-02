Kundenfreundlicher, näher am Leser, mehr Service: Die Kleine Zeitung St. Veit/Feldkirchen ist jetzt am Unteren Platz 16 in St. Veit zu finden.

Hell und offen: Der Empfangsraum mit Service-Centerfür Kunden, Abonnenten und interessierte Besucher © Gert Köstinger

Zugegeben, ein wenig Wehmut war mit dabei, als das Team der Kleinen Zeitung St. Veit/Feldkirchen am Ende der vorigen Woche die Eingangstüre am St. Veiter Hauptplatz 27a nach 14 Jahren zum letzten Mal verschlossen hat. Der Abschiedsschmerz wurde aber spätestens am Montag, 3. Februar, von der großen Freude über den Neubeginn abgelöst – in modern adaptierten Räumlichkeiten wurde die Arbeit am Unteren Platz 16 aufgenommen.

Abonnenten, Leser, Kunden und interessierte Besucher werden jetzt im Wuga-Haus, in dem einst die Bawag beheimatet war, empfangen. Auf rund 230 Quadratmetern sind Redaktion und Sekretariat sowie Service-Center untergebracht. Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung: „Ich freue mich sehr, dass wir hier mit der neuen Infrastruktur eine moderne Visitenkarte für die Regionen St. Veit und Feldkirchen abgeben können.“

Außergewöhnliches Willkommensgeschenk: St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock stellte sich mit einer Torte in Form einer Kleinen Zeitung ein Foto © Gert Köstinger

Mit einem besonders originellen Geschenk haben sich am Montag Bürgermeister Gerhard Mock und Vizebürgermeister Martin Kulmer eingestellt: Mit einer Torte mit essbarem Kleine Zeitung-Titelblatt, auf der Glückwünsche der Stadtgemeinde zum Neustart zu lesen waren. Die Lebensdauer des Präsents war allerdings kurz, die süße Kreation der Café-Konditorei Hahn hat nämlich nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich überzeugt.

Die ersten Kunden im neuen Büro: Elisabeth und Rudolf Glösl aus St. Veit, Fans des Kleine Zeitung-Vorteilsclubs Foto © Gert Köstinger

Harald Taupe mit süßer Stärkung für Redakteurin Michaela Auer Foto © Kleine Zeitung

Martin Kulmer mit Anzeigenberaterin Elke Hartweger Foto © Gert Köstinger

Mit Glückwünschen stellte sich auch Nachbar Günter Liegl vom Wohnstudio Liegl vom Unteren Platz 8 ein. Die St. Veiter Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch ließ sich eine Führung durch das neue Büro ebenfalls nicht nehmen. Ihr Urteil: „Offen, hell und einladend.“ Ebenso wie der regierende Herzog der Faschingsgilde St. Veit, Philipp Subosits, Kürschnermeister und Nachbar vom Unteren Platz 9 sowie Nachbar Harald Taupe, Chef von Taupes Genussschmiede. Als erste Kunden konnten Elisabeth und Rudolf Glösl aus St. Veit begrüßt werden. Sie informierten sich über die neuen Angebote des Vorteilsclubs.

Nachbar Günter Liegl begutachtete das neue Kleine-Büro Foto © Gert Köstinger

Familie Trixner, die ehemaligen Vermieter vom Hauptplatz 27a Foto © Gert Köstinger

Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch und Büroleiter Christian Wetternig Foto © Gert Köstinger

Und dann kam doch wieder etwas Wehmut auf, als sich die Vermieter des ehemaligen Kleine-Büros am Hauptplatz 27a, die Familie Trixner, mit einem Blumenstrauß einstellte. „In den 14 Jahren hat sich mit Familie Trixner ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, für das wir uns aufrichtig bedanken und das wir weiter pflegen möchten“, so Büroleiter Christian Wetternig und sein Stellvertreter Hannes Steinmetz.