Derzeit 83 bestätigte Grippe-Fälle in Kärnten, so viele wie seit zwei Jahren nicht mehr. Fast 900 Kärntner liegen mit grippeähnlichen Infektion flach. Kinder sind besonders betroffen.

Derzeit gibt es in Kärnten bereits doppelt so viel Grippefälle wie im Vorjahr © drubig-photo - stock.adobe.com (Sujetfoto)

Plötzlich auftretendes hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost: Die Grippesaison steuert auch in Kärnten in Richtung Höhepunkt. 83 Influenza-Patienten verzeichnete die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in der vergangenen Woche in Kärnten, der höchste Wert seit Ende Februar 2018. Im Vergleich zur vorletzten Woche hat sich die Zahl fast verdoppelt, da waren es 47.