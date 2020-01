Landwirt hatte außgerichtliche Geldbuße nicht bezahlt. Nun stand er erneut vor Gericht: Er muss jetzt 1100 Euro zahlen, also 220 Tagsätze zu je fünf Euro.

Nach der Tiergradödie auf diesem Hof gab es eine Geldstrafe. © KLZ/Schusser

Wegen Tierquälerei ist am Donnerstag ein Kärntner Landwirt zum zweiten Mal in Klagenfurt vor Gerichtgestanden. Er hatte im vergangenen Jahr 21 Rinder verhungern undverdursten lassen. Richterin Ute Lambauer hatte ihm im Oktober eine Diversion angeboten. Der Mann nahm an, zahlte dann aber die Raten nicht. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen, der Bauer zu einer Geldstrafe verurteilt.