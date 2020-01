Das Rindfleisch des Bauernhofes Marktl findet sich bei "Nockfleisch", Eier gibt es aus dem "Eierhaus" am Hof.

Daniel Marktl und Katja Bacher © KK

Auf der Sonnenseite von Gnesau, inmitten der Nockberge, findet man den alteingesessenen Bauernhof der Familie Marktl. Seit 1660 besteht er und ist durchgehend im Familienbesitz, Hofbesitzer Daniel Marktl und seine Lebensgefährtin Katja Bacher sind bereits die zwölfte Generation am Hof. Ausgerichtet ist man auf Mutterkuhhaltung und Legehennen: „Mit unseren Jungrindern und Eiern beliefern wir auch Nockfleisch. Uns ist es besonders wichtig, dass die Produkte in der Region verarbeitet und vermarktet werden. Dadurch sind sie frisch und durchlaufen keine langen Transportwege“, so Bacher.