Die Touren und Trails sollen Genuss-Mountainbiken ermöglichen © REGION VILLACH TOURISMUS/HOFFMANN/KK

Mehr als 15 Millionen Menschen widmen sich in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Tschechien dem Mountainbiken. Ein Potenzial, aus dem man am Ossiacher See schöpfen will. Das ist das Ziel eines Projektes rund um diese Sportart. Andreas Holzer, Projektleiter für Mountainbiken der Region Villach-Faaker See-Ossiacher See, sagt: „Wir wollen unter die fünf führenden Mountainbikedestinationen Österreichs kommen.“