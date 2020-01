Mittelkärnten Derzeit nur eine Hoffnung für Eislaufen in der Region

Facebook

Beim Radlerstop ist das Eislaufen, je nach Wetterlage, noch möglich © Wilfried Gebeneter

Groß war die Freude, als vor sieben Tagen der Hörzendorfer See zum Eislaufen freigegeben werden konnte. Doch das Wetter macht den Kufenflitzern jetzt einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Witterung wurde der Eislaufbetrieb am Seen eingestellt. Auch am Flatschacher See in Feldkirchen ist das Eislaufen nicht mehr möglich.