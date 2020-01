Stiegengasse 3„Liebeskummerpraxis“ an neuem Standort

Facebook

Waldl (links) und Woitischek in ihrer neuen Praxis in der Stiegengasse © AUER

Die Psychologin und Diplompädagogin Barbara Woitischek und ihre Schwester Pauline Waldl, Psychotherapeutin, waren bis jetzt in der Erlgasse für ihre Klienten da. Nun findet man „Liebeskummerpraxis“ der Frauen in der Stiegengasse 3 in St. Veit. „Es ist gut, dass man sich verändert“, sagt Woitischek über den Umzug. „Für die Klienten und für uns.“ Die Frauen, die auch im Feldkirchner „Lichtblick“ als Beraterinnen tätig sind, haben sich auf den privaten, zwischenmenschlichen Bereich fokussiert. Beziehung, Trennung, Scheidung, so Woitischek, seien Spezialgebiete.