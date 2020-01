Was für ein Tag! Zahlreiche Medaillen bei den Special Olympics in Villach für die Sportler aus Feldkirchen und St. Veit.

Die erfolgreichen Tänzerinnen aus Waiern © Gert Köstinger

Die Stimmung bei den Special Olympics in Villach ist ausgezeichnet - natürlich auch bei den Sportlern aus Mittelkärnten, die von Erfolg zu Erfolg eilen. Gab es am Sonntag schon einen wahren Medaillenregen, so legten die Athleten aus Feldkirchen und St. Veit am Montag noch einmal nach.