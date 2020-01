Heuer 40 Baumaßnahmen:. Unter anderem in der Klagenfurter Straße, auf der Gurktaler und der Turracher Straße. Zwei Radwegprojekte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klagenfurter Straße in St. Veit wird saniert © Gert Köstinger

Die Sanierung zahlreicher Straßabschnitte sowie der Bau von zwei Radwegen: Das hat sich das Land in der Region für heuer vorgenommen.

In der Bezirksstadt St. Veit wird die Klagenfurter Straße saniert, und zwar zwischen dem Kreisverkehr bei der Ossiacher Straße (B 94) und der Glanbrücke. In diesem Abschnitt erfordern die schlechten Fahrbahnbedingungen eine Sanierung. Die Straße erhält eine neue Deckschicht, die Gehwege werden saniert. Der Baustart ist im Herbst geplant. Rund 250.000 Euro sind für heuer seitens des Landes dafür budgetiert, für das ganze Projekt nennt man 450.000 Euro.