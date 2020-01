Wegen Umzug ist Büro in St. Veit am 31. Jänner geschlossen. Ab 3. Februar finden Sie uns am Unteren Platz 16 in St. Veit.

Bis Mittwoch ist das Büro der Kleinen Zeitung St. Veit Feldkirchen noch am Hauptplatz 27a zu finden © KK

Ab kommender Woche ist das Regionalbüro der Kleinen Zeitung Feldkirchen/St. Veit nicht mehr am St. Veiter Hauptplatz 27a, sondern am Unteren Platz 16 zu finden. Wegen der Übersiedlung ist das Büro am Donnerstag, 30. Jänner, und Freitag, 31. Jänner, geschlossen. Wir bitten um Verständnis. Am Montag, 3. Februar, öffnen wir unsere Tore ab 8 Uhr am neuen Standort.

Sollten Sie am 31. Jänner ein dringendes Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an unser Abo-Service, welches Sie unter der Telefonnummer (0 46 3) 58 00 100 erreichen.

Elke Hartweger, unsere Multimediale Werbeberaterin, erreichen Sie unter der Telefonnummer 0699-15800249.

Unser künftiger Standort am Unteren Platz: