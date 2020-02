Wir sind übersiedelt! Ab 3. Februar finden Sie uns am Unteren Platz 16 in St. Veit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Einblick in das neue Büro der Kleinen Zeitung St. Veit/Feldkirchen am Unteren Platz 16 in St. Veit © Kleine Zeitung

Ab kommender Woche ist das Regionalbüro der Kleinen Zeitung Feldkirchen/St. Veit nicht mehr am St. Veiter Hauptplatz 27a, sondern am Unteren Platz 16 zu finden. Wir sind übersiedelt und öffnen unsere Tore ab 8 Uhr am neuen Standort.

In größeren Räumlichkeiten, zentral am Unteren Platz, bieten wir unser bewährtes Service an. Suchen Sie das Gespräch mit unseren Redakteuren, nutzen Sie die Chance, Ihre Kärntencard bei uns aufzuladen oder Bücher zu erwerben.

Elke Hartweger, unsere Multimediale Werbeberaterin, erreichen Sie unter der Telefonnummer 0699-15800249.

Unser künftiger Standort am Unteren Platz: