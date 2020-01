Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sarah Urschitz mit „Jubelstäbchen“ für die Hochzeit © Privat

Die Freude bei der gebürtigen Feldkirchnerin Sarah Urschitz ist riesig. Im Sommer 2019 hat sie das Unternehmen „Zarah’s Dream“ gegründet. Der Grund: „Ich habe für meine eigene Hochzeit zirka ein Jahr lang fast täglich gebastelt und gebaut. Es gab einfach kein Angebot, Hochzeitsdeko in meinem gewünschten Stil zu kaufen oder zu mieten.“ Deshalb hob Urschitz einen Deko-Verleih aus der Taufe. Das Angebot ist breit gefächert – von der Candy- und Limo-Bar bis zu Traubögen, Vasen oder Kerzenständern. „Gegenstände zu mieten ist außerdem nachhaltig und umweltfreundlich. Auf Bestellung erzeuge ich auch in Handarbeit Accesoires wie ,Jubelstäbchen’ oder Acrylglas“, so Urschitz, die jetzt in Finkenstein lebt, über ihren Ein-Frau-Betrieb. „So erspare ich Brautpaaren Arbeit und Nerven.“

Ihre eigenen Nerven sind derzeit etwas angespannt, denn nach so kurzer Zeit in der Branche ist sie bereits für den „Austrian Wedding Award“ nominiert. In der Kategorie „Beste Ausstattung, Dekoartikel & Verleih“ hat sie es ins Finale, also unter die besten Zehn geschafft. Welcher Platz es genau geworden ist, das erfährt sie bei der Verleihung am 27. Jänner.