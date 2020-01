Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Zubau entsteht auf einem ehemaligen Lagerplatz und wird Ende März fertig © Leeb/KK

Wer bei seinem Haus einen schönen Ausblick hat, der will ihn auch ungehindert genießen – ein Glasbalkon ermöglicht diesen besonderen „Durchblick“. Die Zahlen der Firma Leeb zeigen es: Es gibt immer mehr Häuslbauer mit einem Glasbalkon auf ihrer Wunschliste. Weil man für die Glasbearbeitung nun mehr Platz benötigt, wird diesem Trend mit einem Zubau Rechnung getragen. Ein solcher wird in der Größe von 800 Quadratmetern im Innenhof der Firma in Richtung Osten errichtet. Firmenchef Markus Leeb: „Bis jetzt hatten wir dort einen Lagerplatz.“ Ende März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.