Feldkirchen"Bohris" und "Bohra" gestalten besonderen Gottesdienst

Musikduo erzählt, im Rahmen des Gottesdienstes, die Geschichte des Franz von Assisi. Am Sonntag um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Waiern.

Amadeus Eidner erzählt Geschichten von Franz von Assisi © Veranstalter

Viele Kinder und Erwachsene sind begeistert, wenn das deutsche Musikduo Gabi und Amadeus Eidner in die Rolle der Holzwürmer Bohris und Bohra schlüpfen und mit viel Musik die Geschichte des Franz von Assisi darstellen: Wie Franz eine Kirchenruine aufbaut, um darin lebendige Gottesdienste zu feiern, wie er einen Wolf zähmt oder Arme und Kranke pflegt. Das alles findet am Sonntag, im Rahmen eines Familiengottesdienstes in Waiern, statt, zu dem Jung und Alt herzlich eingeladen sind. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Waiern.