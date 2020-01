Kleine Zeitung +

St. Veit und Feldkirchen Niedrige Holzpreise, Info-Tag für die Waldbauern im Bezirk

Waldbauerntag findet am Dienstag im Gasthaus Gfrerer-Lipp in Nadling bei Feldkirchen statt. In St. Veit am Dienstag um 9 Uhr in der LFS Althofen.