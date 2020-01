Facebook

Die Pappeln im Ortszentrum müssen weichen © SCHUSSER

Die Pappelallee, die durch das Ortszentrum in Richtung Strandbad Ossiach verläuft, wird geschlägert. Das steht fest. Es gibt auch einen entsprechenden Bescheid der Bezirkshauptmannschaft (BH) Feldkirchen. Um Erlaubnis angesucht hat die Gemeinde Ossiach als Grundstückseigentümer. „Die Bäume sind in die Jahre gekommen und innen hohl“, erklärt Bürgermeister Johann Huber. „Es ist Gefahr im Verzug.“ Die Lebenserwartung dieser Baumart betrage rund 80 Jahre, erklärt Huber. Die zwölf Pappeln seien jetzt ungefähr in diesem Alter. Bei einem starken Wind seien die Bäume eine Gefährdung für die Passanten.