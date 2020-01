Facebook

Das Mountainbiken am Ossiacher Tauern ist Thema beim Tourismustag © APA/ROLAND SCHLAGER

Der diesjährige Ossiacher Tourismustag findet am Dienstag, dem 28. Jänner, statt. Beginn ist um 15 Uhr. Die Begrüßung zur Veranstaltung wird Bürgermeister Johann Huber übernehmen. Landesrat, Tourismusreferent Sebastian Schuschnig wird am Ossiacher See ebenso anwesend sein. Thema des diesjährigen Tourismustages wird unter anderem die Neugestaltung des Ortszentrums in Ossiach sein. Die Architekten Johannes P. Moehrlein und Hannes Bürger werden darüber sprechen.