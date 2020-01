Am Tschadamer Hof bei Liebenfels können neben verschiedenen Käsesorten auch Rind- und Kalbfleisch sowie Natursalz erworben werden.

In Mittelkärnten am Markt

Jungbäuerin Pia Pirker mit einem von Omas Käselaiben. Kater Olaf darf natürlich nicht fehlen © Phino

Eine Herde von 180 Milchkühen liefert die „Basis“ – und von Montag bis Samstag wird am Tschadamer Hof bei Liebenfels täglich Käse produziert und verkauft. Vier Hartkäsesorten und drei Arten von Weichkäse werden neben Glundenem, Topfen und Butter am Hof hergestellt.