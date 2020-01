Facebook

In den acht Gemeinden, in denen das Nockmobil fährt, stehen 620 Haltestellen zur Verfügung © Andrea Steiner

Am 1. Februar 2019 wurde der Mobilitätsdienstleister "Nockmobil" an den Start geschickt. In den Gemeinden Reichenau, Gnesau, Bad Kleinkirchheim, Feld am See, Radenthein, Millstatt am See, Seeboden am Millstätter See und Spittal an der Drau ermöglicht das "Nockmobil" eine nahezu lückenlose Mobilität. Es wurde als Zubringer zum öffentlichen Verkehr als Anrufsammeltaxi konzipiert und soll eine Alternative zum Auto sein. Projektbetreuerin Corinna Oberlerchner (Kärntner Biosphärenparkfonds Nockberge), zieht eine überaus positive Bilanz: "Bis zum 20. Jänner wurden 15.133 Personen mit dem Nockmobil transportiert. Die Anzahl der Haltepunkte hat sich inzwischen von 600 auf 620 erhöht."