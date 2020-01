In Zammelsberg tanzen Groß und Klein beim "Ball in schwarz-weiß". Es gibt auch eine Verlosung.

Die Tiger sorgen für die Musik beim Ball in schwarz-weiß © KK

Der Sportverein Zammelsberg lädt zum „Ball in schwarz-weiß“. Von 18.30 bis 20 Uhr findet die Kinderdisco mit Kinder-Cocktail-Bar für „Kids in schwarz-weiß“ statt. Für Musik und Unterhaltung am Abend sorgen „Die Tiger“ (Foto) und die Landjugend Steuerberg. Auch eine Verlosung von wertvollen Sachpreisen steht auf dem Programm.



Ball. Samstag, 25. Jänner, Ballsaal Stromberger, Zammelsberg, ab 20 Uhr. Tel. (0664) 384 15 23