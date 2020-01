Facebook

Historische Geländewagen sind Mittelpunkt der Rallye © KK

Die Kärntner Schneerallye mit Beginn am Freitag ist eine Zusammenkunft von Besitzern historischer Geländewagen. Veranstalter ist der Kärntner „Motor Veteranen Club“. Die Erlebnisse des Tages können am Abend beim "Volte" in Buggl in Bach in gemütlicher Runde ausgetauscht werden. Weitere Informationen zu Einschreibung und Verlauf gibt es beim Veranstalter.



Rallye. Freitag, 24. Jänner, „Kogler’s Pfeffermühle“, St. Urban, ab 14 Uhr. Tel. 0463-541 18, www.kmvc.at