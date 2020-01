Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau der Bretter, Karten und Würfel: Zu Kollers Favoriten gehört das Spiel „Risiko“ © Steinmetz

In ein wahres „Spieleparadies“ wird sich der Glanegger Mehrzwecksaal am Samstag verwandeln – steht schließlich das diesjährige Spiele:Fest auf dem Programm. Organisiert wird es wieder, wie bereits seit der ersten Auflage, von der Bücherei-Leiterin Annelies Koller.

„Ich habe die Möglichkeit eines Spielefestes bei einem Seminar kennengelernt und mir gedacht, dass das auch bei uns in Glanegg keine schlechte Idee wäre“, sagt Koller. Und der Erfolg gab der heute 67-Jährigen recht: Waren es anfangs 50 Gäste, erwartet Koller heuer bis zu 200 Spiele-Interessierte. Und auf diese warten wiederum mehr als 400 verschiedene Spiele, die allesamt aus der rollenden Ludothek von Bertram Deininger stammen. Die Palette reicht von Klassikern, bei denen auch noch so mancher Erwachsener nostalgisch wird, bis hin zu Neuerscheinungen.