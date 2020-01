Wohin nach der Volksschule? Welche Fehler sollte man nicht machen? Und was sind kluge Entscheidungen? Experten haben die Antworten.

Welche Schule passt am besten? Diese Frage wird derzeit in vielen Kärntner Familien verhandelt, Tage der offenen Tür besucht, Informationen eingeholt. Vor allem in Ballungsräumen können schon Taferlklassler zwischen mehreren Schulschwerpunkten wählen. Noch schwieriger wird die Auswahl dann nach der Volksschule. AHS oder NMS? Sport, Sprachen, Naturwissenschaften? Wie trifft man da die richtige Entscheidung?