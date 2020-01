Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Stock-Team hat Medaillen-Chancen © KK/Diakonie

Für Rene Wernig hat das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ große Bedeutung. Aber für den 35-jährigen Althofener, der seit vielen Jahren in der Diakonie de la Tour in Waiern wohnt und betreut wird, steht bei den 6. Nationalen Special Olympics-Winterspielen in Villach noch viel mehr auf dem Plan. Wernig startet im Skilanglauf über 2500 und 5000 Meter. „Das ist keine Gaudepartie, sondern ein Wettkampf. Da geht es um was. Ich möchte eine Medaille gewinnen“, so der Athlet, der den Gewinn von olympischem Gold schon kennt. Bei den Weltwinterspielen im südkoreanischen Pyeongchang 2013 holte Wernig im Langlauf Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter: „Da habe ich Gold aber auch nur ganz knapp verpasst“, sagt Wernig, der in Waiern am Bauernhof und in der Gärtnerei arbeitet.