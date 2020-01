Auch eine Spendenaktion für Australien ist geplant. Am 11. Juli singt er auf Schloss Straßburg.

Auftritt in Straßburg geplant

Ian Jules bei der Spendenübergabe © KK/Thomas Hude

Der Klagenfurter Rapper Ian Jules (20) spendete kürzlich 300 Euro an die Kärntner Kinderkrebshilfe. Der Musiker, der für mehr Toleranz kämpft, hat bereits einige Fantreffen in Mittelkärnten abgehalten. Am 11. Juli verschlägt es ihn nach Straßburg zu "Rockts de Burg" auf dem Schloss.